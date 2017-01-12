60 قرارًا تُشعل الشكاوى ضد الإدارة الجديدة لمستشفى النفسية بالطائف

"الصحة" تردّ بأن التغييرات الهيكلية هدفها تعزيز الخدمات للمرضى

ردّت "صحة الطائف" على الشكاوى الواردة بعدما شهد مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف ، أكبر عملية تغيير في المناصب الإدارية والفنية ، على مستوى المملكة، بالتأكيد على أن ذلك يهدف إلى إيجاد قيادات جديدة قادرة على التفاعل والتطور وتحقيق تغيير يعزز الجهود المقدمة لخدمة المرضى.

وتزايدت الشكاوى من قبل العاملين بعدما شهر واحد صدور أكثر من 60 قرارًا بعد استقطاب إدارة من خارج المستشفى.

وقررت إدارة المستشفى على الفور استبعاد رؤساء الأقسام والإدارات السابقة بحجة التغيير ، مع الاستغناء عن أصحاب الخبرات ، والتركيز على الشباب بالرغم من عدم وجود خبرة لديهم ، مما أدى إلى ضعف الأداء في المستشفى .

وقام بعض رؤساء الأقسام بتقديم شكاوى ضد الإدارة الجديدة لمعالي وزير الصحة ، يشكون من التعسف الإداري للإدارة الجديدة ، والقيام بالتغيير دون مبرر ، وإحضار المدير الجديد لبعض زملائه من خارج المستشفى وتسليمهم العديد من الأقسام الإدارية المهمة أبرزها وظائف "مساعدي المدير" ، على الرغم من أنهم جميعًا لايملكون أي خبرات إدارية ، بما فيهم المدير نفسه، على حدِ قولهم .

وأكد عدد من العاملين ان مثل هذه التغييرات مؤثرة على سير العمل ، باعتبار أن تغييرًا بهذا الحجم يؤكد الرغبة من أجل التغيير فقط حتى وإن كان هناك كفاءات عالية من الذين تم استبعادهم.

وطالبوا وزير الصحة بضرورة إلزام القطاعات الصحية بالعمل على التقليل من مثل هذه التغييرات التي تؤثر على سير العمل ، وعدم استبعاد أصحاب الخبرات بحجة إسناد المهام للشباب فقط .

من ناحيته، قال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: "تُنفذ صحة الطائف وفقًا لاعتماد مدير الشؤون الصحية برامج تطويرية في عدد من المستشفيات والمواقع التي سُجلت فيها بعض الملاحظات التي تستوجب المعالجة".

وأضاف: "من تلك المستشفيات مستشفى الصحة النفسية والذي يخضع في الوقت الحالي لعملية تطوير شاملة لا سيما وأنَ هذا المستشفى من أقدم مستشفيات المحافظة ، وقد حددت لذلك لجان عدة تولت معاينة ومعالجة العديد من الجوانب داخل المستشفى فيما يخص سياسات العمل واقسامه وكوادره بما يحقق تعديل السياسات المتبعة واستبدالها بطرق أكثر تطور تقني وخدمي لتسريع الخدمة الصحية المقدمة ، وضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتغيير للأفضل ، ومن ذلك قيادات المستشفى".

وأردف: "الهدف من ذلك هو ايجاد قيادات جديدة قادرة على التفاعل والتطور وتحقيق تغيير يعزز الجهود المقدمة لخدمة المرضى ، فيما جرى الاستفادة من القيادات السابقة في مواقع أخرى وفقًا لخبراتهم ، وفتح المجال أمام القيادات الشابة لتواكب التقدم المتسارع في الخدمات الصحية".

وتابع: "ما يشهده المستشفى واقسامه وسياسات العمل فيه الداخلية واجراءاته المتبعة نتوقع أن ينعكس ايجابًا على المرضى ومراجعي المستشفى في الوقت القريب وهو ما تسعى صحة الطائف إلى تحقيقه".