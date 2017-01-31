قبل 24 ساعة من الانطلاقة.. "حساب المواطن": هذه المتطلبات ضرورية للتسجيل غداً

أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن أبرز متطلبات التسجيل الذي سيتم تدشينه غداً تتمثل في: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
وقال الحساب في ردوده على استفسارات المواطنين: "عند تسجيل الدخول على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج تتم تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل رقم الهوية، ويشترط وجود تاريخ الميلاد، ورقم جوال".
وأوضح الحساب أن مَحافظ الأسهم تُعتبر من مصادر الدخل التي يتطلب التسجيل الإفصاح عنها، مبيناً أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن يستعد لإعلان بوابته الإلكترونية، وإطلاق مرحلة التسجيل يوم غد الأربعاء."الغفيص": ٨٤٠ ألف أسرة ومليونا فرد جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً بالفيديو.. طريقة التسجيل في "حساب المواطن" وزارة العمل: حساب المواطن لا يلغي الضمان الاجتماعي وحافز "حساب المواطن" يوضّح: المطلوبُ الدخلُ والأصولُ العقارية وليس الإيجارات "حساب المواطن" يحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية قبل قليل.. اكتمال تسجيل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في "حساب المواطن" لجنة "جبة" وجمعية الثمامية تستعدان لتسجيل المواطنين في "حساب المواطن" مجانًا رسائل لمستفيدي الضمان الاجتماعي تؤكد تسجيلهم تلقائيًّا في "حساب المواطن" " الشؤون الاقتصادية" يطلع على العرض المقدم من "العمل" حول برنامج حساب المواطن مع بدء العد التنازلي للانطلاقة.. "العمل": لا أسبقية في التسجيل بـ"حساب المواطن"
أكد ضرورة الإفصاح عن مَحافظ الأسهم وقال: النشاط التجاري لا يمنع الاستفادة
أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن أبرز متطلبات التسجيل الذي سيتم تدشينه غداً تتمثل في: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
وقال الحساب في ردوده على استفسارات المواطنين: "عند تسجيل الدخول على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج تتم تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل رقم الهوية، ويشترط وجود تاريخ الميلاد، ورقم جوال".
وأوضح الحساب أن مَحافظ الأسهم تُعتبر من مصادر الدخل التي يتطلب التسجيل الإفصاح عنها، مبيناً أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن يستعد لإعلان بوابته الإلكترونية، وإطلاق مرحلة التسجيل يوم غد الأربعاء.