قبل ساعات من طرح العملات الجديدة.. ساما: لن نلغي الإصدار الخامس

نفت الشائعة المتداولة وقالت: "سيتم تداوله إلى جانب الإصدار الجديد"

‏تنفي مؤسسة النقد السعودي ما أشيع في وسائل التواصل عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، مؤكدة بأن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

وجاء نفي المؤسسة قبل ساعات من موعد طرح الإصدار السادس الجديد للعملات السعودية والمقرر طرحه للتداول صباح غد الاثنين.