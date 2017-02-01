قبل المواجهة بـ٤٨ ساعة.. نفاد تذاكر مواجهة الاتحاد والأهلي

نفدت تذاكر المباراة المرتقبة التي ستجمع الاتحاد والأهلي والمقرر إقامتها بين الفريقين مساء الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 17 من دوري جميل.

 

ويسعى فريق الاتحاد في كسب لقاء الديربي ليزيح الأهلي عن وصافة الترتيب ويقلص الفارق أمام متصدر الترتيب فريق الهلال ليصبح الفارق نقطتين حال تعثر الفريق الهلالي. 

 

فيما يسعى الأهلي في مواصلة كسب النقاط والمضيّ نحو صدارة الترتيب؛ حيث تفصله ثلاث نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي. 

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 07:52 PM

قبل المواجهة بـ٤٨ ساعة.. نفاد تذاكر مواجهة الاتحاد والأهلي

عبدالعزيز السلمي

جدة

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نفدت تذاكر المباراة المرتقبة التي ستجمع الاتحاد والأهلي والمقرر إقامتها بين الفريقين مساء الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 17 من دوري جميل.

 

ويسعى فريق الاتحاد في كسب لقاء الديربي ليزيح الأهلي عن وصافة الترتيب ويقلص الفارق أمام متصدر الترتيب فريق الهلال ليصبح الفارق نقطتين حال تعثر الفريق الهلالي. 

 

فيما يسعى الأهلي في مواصلة كسب النقاط والمضيّ نحو صدارة الترتيب؛ حيث تفصله ثلاث نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي. 

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