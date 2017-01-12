قبل الاختبارات.. أمن طرق الغاط يضبط ٩٦٧ كبتاجون مع شاب

رجل الأمن اشتبه بالشاب وبتفتيشه وجد الكمية "تحت قير مركبته"

ضبطت نقطة أمن طرق الغاط فجر اليوم شاباً بالعقد الثاني من العمر وبحوزته ٩٦٧ حبة كبتاجون يستقل كامري "موديل حديث" بعد أن خبأها بطريقة يصعب الوصول إليها وفي طريقه لتهريبها للقصيم.

وبحسب المعلومات، فقد اشتبه رجل الأمن العريف مقرن المطيري بقائد المركبة فقام باستيقافه وبتفتيشه وجد معه حبوباً تحمل علامة القوسين في كيس، داخله خمسة أكياس أخرى موزع فيها الحبوب من نوع الكبتاجون، مُخبأة في الديكور تحت القير وعددها ٩٦٧.

وعلى ذلك سلمت الحالة إلى مخدرات الزلفي بمتابعة من قائد النقطة النقيب محمد الفايز، وأفاد الشاب أنه اشترى الكمية بمبلغ ٢٦ ألفاً، ومن المعروف عند أوساط المهربين أنهم يبيعون الحبة بـ ١٠٠ ريال، مستغلين وقت الاختبارات التي تنطلق الأسبوع القادم.