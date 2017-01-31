في قرارات أصدرها مدير الأمن العام: البقمي نائبًا للمدير العام للمرور.. وتعيينات وتكليفات جديدة

بتوجيهات ولي العهد.. وشملت شرطة المدينة ومرور الرياض والمدينة وحائل

بتوجيهات من سمو ولي العهد، أصدر مدير الأمن العام مجموعة من القرارات، تضمنت تعيين اللواء محمد بن شباب البقمي نائبًا لمدير الإدارة العامة للمرور، وتعيين اللواء عبداللطيف الشثري نائبًا لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة، ونقل اللواء خالد الضبيب إلى الإدارة العامة للمرور، وتكليف اللواء خالد بن عبدالرحمن الفدا مديرًا لمرور منطقة الرياض، وتكليف العقيد صلاح بن سمار الحربي مديرًا لمرور منطقة المدينة المنورة، وتكليف العقيد دحيم بن سالم الشبرمي مديرًا لمرور منطقة حائل.



واشتملت القرارات على نقل اللواء نواف المحمدي إلى الإدارة العامة للمرور.