في دوري كأس فيصل .. النصر يتخطى أحد بثلاثية ويهدد صدارة الهلال

رغم الفوز هجر لا يزال في قاع الترتيب

اقترب الفريق الأولمبي الكروي بنادي النصر من انتزاع صدارة من الهلال، بعد أن حقق اليوم فوزًا ثمينًا على نظيره أحد "3- 0" في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، كما كسب هجر نظيره الوحدة بهدف دون مقابل.

وجاء الترتيب بعد مباريات اليوم على النحو التالي:

1 - الهلال "22 نقطة"

2 - النصر "21 نقطة"

3 - القادسية "20 نقطة"

4 - الشباب "19 نقطة"

5 - الفتح "19 نقطة"

6 - الأهلي "18 نقطة"

7 - الجيل "17 نقطة"

8 - أحد "13 نقطة"

9 - الاتحاد "13 نقطة"

10 - الخليج "11 نقطة"

11 - الفيصلي "10 نقاط"

12 - التعاون "7 نقاط"

13 - الوحدة "7 نقاط"

14 - هجر "5 نقاط".