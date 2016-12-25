في بادرة محلية وعربية.. مستشفى بالمدينة يُطلق خدمة تكرار صرف الدواء إلكترونياً

تختصر سلسلة من الإجراءات الروتينية الطويلة إلى ثوانٍ معدودة وفق خطة شاملة

أطلق مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، خدمة تكرار صرف الدواء للمرضى إلكترونياً؛ في بادرة مميزة على مستوى المملكة والعالم العربي؛ ذلك من خلال استخدام تطبيق إلكتروني مخصص على الجوال أو زيارة موقع الخدمة عبر الإنترنت.

وبدأت فعلياً إدارة خدمات الرعاية الصيدلانية في استقبال طلبات تكرار صرف الدواء؛ بعد حفل أقامته لتدشين الخدمة برعاية نائب المدير التنفيذي للتشغيل منصور بن ناصر العسكر، والذي أثنى فيه على جهود الإدارة المختصة في سعيها لتقديم هذه الخدمة، والتي تقلل على المرضى الكثير من الجهد والوقت.

وأكد "العسكر" أن الخدمة تختصر سلسلة من الإجراءات الروتينية الطويلة إلى ثوانٍ معدودة، فيما أوضح أن هذه الخدمة رغم تميّزها إلا أنها جزء من خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى التحول الكامل في خدمات رعاية المرضى إلى خدمات إلكترونية ذكية تعزز صدارة وتميز مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وقال مدير إدارة الرعاية الصيدلية المكلف الدكتور سهل خوش حال، إن الخدمة بجميع أشكالها متاحة لجميع مرضى ومراجعي مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ حيث كل ما على المريض فعله هو تحميل تطبيق خدمات المرضى على هاتفه المحمول، والمتوفر مجاناً في سوق التطبيقات لأجهزة الأندرويد والآيفون، ومن ثم التسجيل في البرنامج للتمتع بالخدمة؛ حيث فور إتمام الطلب يستطيع المريض الحصول على أدويته من خلال زيارة صيدلية العيادات الخارجية خلال أوقات الدوام لتسلّمه مباشرة؛ حيث سيتم إعداده سلفاً.

وأشار إلى أن الخدمة متوفرة أيضاً عبر زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة:https://mnghacare.ngha.med.sa ومتاحة أيضاً عبر الاتصال الهاتفي على الرقم: 0148669308 ذلك تسهيلاً لكبار السن أو غيرهم ممن يتعذر عليهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.