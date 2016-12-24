"فيفا" يقرر والسعودي ينفذ.. خصم ثلاث نقاط على الاتحاد

نفذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القاضي بخصم 3 نقاط من نقاط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في دوري جميل، وبالتالي يهبط الاتحاد إلى الترتيب الثالث برصيد 31 نقطة، ويعتلي الهلال صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة يليه الأهلي وصيفاً بـ31 نقطة.

وجاء في بيان إلحاقي للفيفا والمرسل لاتحاد القدم قرار بتنفيذ العقوبة الصادرة سابقاً بحق نادي الاتحاد القاضي بخصم 3 نقاط من نقاط الفريق في دوري جميل.



هذا وسيصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت لاحق اليوم بياناً توضيحياً يوضح فيه خصم نقاط الاتحاد وسلم ترتيب الفريق في دوري جميل.