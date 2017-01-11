فيصل بن خالد يدشن عدة مشروعات تنموية بمحايل عسير

بتكلفة بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال

دشن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات البلدية والتعليمية والصحية في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، بتكلفة بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال.



وقد بلغت تكلفة المشروعات التعليمية (149) مليون ريال، فيما بلغت تكلفة المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة 158،141،75 ريالاً، إضافة إلى مشروعات بلدية في مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بتكلفة بلغت (52) مليون ريال، وكذلك مشروعات بلدية قنا بتكلفة (61) مليون ريال.



فيما بلغت تكلفة المشروعات الصحية (43) مليون ريال، وبلغت مشاريع قطاع الكهرباء بتهامة عسير (584) مليون ريال، بالإضافة إلى مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأكثر من 356 مليون ريال، فيما بلغت المشروعات الصناعية والتقنية التي نفذتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مليون ريال.



وقد افتتح أمير المنطقة بمحافظة محايل عسير مجمع الواحة مول ومجمع البساتين مول، كما تم وضع حجر الأساس لمستشفى سنابل التخصصي بسعة 120 سريراً وفندق سنابل فئة 4 نجوم ومدينة البناء الحديثة ووقف آل الفلقي الخيري، عقب ذلك دشن مبنى المراقبة ببلدية محايل واطلع على آلية مراقبة الحركة التجارية في المحافظة عبر كاميرات المراقبة في غرفة التحكم التي أنشأتها البلدية، ثم افتتح مركز الأمير نايف الحضاري.



كما عقد اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة ناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما التقى سموه بالأهالي في المركز الحضاري.



بعد ذلك افتتح الأمير فيصل بن خالد حديقة الملك سلمان النموذجية الواقعة على طريق الشعبين الرابط بين محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، والتي تقدر مساحتها بـ 350 ألف متر مربع.