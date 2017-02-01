فيديو مرعب .. تمساح ضخم يسبح وبين فكيه خنزير

رصدت طائرة دون طيّار لقطات مرعبة لتمساح ضخم يسبح مع خنزير بين فكيه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر الفيديو ظلاً داكناً تحت الماء قبل أن يسبح على السطح، ويكشف التمساح عن نفسه، وعن ضحيته الموجودة في فمه، قُبالة سواحل بايا في بابوا غينيا الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن صاحب الفيديو، ميلان إم جي، قوله: إن التمساح يعيش بالقرب من قرية صغيرة في بايا على مدى العامين الماضيين، وعادة ما يصطاد الخنازير والكلاب من القرية كلما شعر بالجوع، وكنت محظوظاً لتوثيق المشهد هذه المرة في أثناء عودته إلى بيته ومعه فريسته.