"فلكية جدة": مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية الليلة ويشاهَد بالعين

والسماء لا تزال زرقاء يُرصد الهلال قُرب الزهرة ثم يحل الكوكب الأحمر

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، انتظام هلال القمر وكوكبيْ الزهرة والمريخ في مثلث سماوي مشاهَد بسهولة بالعين المجردة؛ في حال كانت السماء خالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير.

وأوضحت: "فقبل بداية الليل -والسماء لا تزال زرقاء- يُرصد هلال القمر بالقرب من كوكب الزهرة الساطع باتجاه الأفق الغربي لقبة السماء، ويرجع السبب في رصدهما في وقت مبكر إلى أنهما يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس".

وأضافت: "بعد بداية الليل سيظهر كوكب المريخ، الكوكب الأحمر؛ ولكنه سيكون خافتاً نسبياً بقرب كوكب الزهرة؛ ولكن يمكن أن يرصد المريخ في وقت مبكر من خلال استخدام المنظار ثنائي العينية قبل بداية الليل".

وبيّنت: "وفي الوقت الحالي كوكب الزهرة أسطع بحوالى 158 مرة من كوكب المريخ؛ وهذا يفسّر السبب في أن الزهرة يظهر أولاً في السماء بعد فترة وجيزة بعد غروب الشمس؛ في حين أن المريخ يجب أن ينتظر حتى بداية الليل".

واختتمت: "يجب معرفة أن القمر والزهرة والمريخ تظهران في نفس البقع من السماء من منظورنا على الأرض فقط؛ ولكن في الواقع فهذه الأجسام ليست قُرب بعضها في الفضاء".