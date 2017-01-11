"فلكية جدة": "الزهرة" يصل استطالته العظمى الشرقية.. غداً

يشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي مع الانتقال نحو بداية الليل

أفادت الجمعية الفلكية بجدة بأن كوكب الزهرة يصل استطالته العظمى، يوم غد الخميس بسماء السعودية والمنطقة العربية، حيث سيكون في أقصى مسافة زاوية 47 درجة شرق الشمس، ويشاهد بالأفق الغربي مع الانتقال نحو بداية الليل.

وأضافت أن هذه الظاهرة مشاهدة بالعين المجردة دون أجهزة رصد خاصة، فكوكب الزهرة ثالث ألمع جسم بقبة السماء بعد الشمس والقمر؛ ونظراً لأن الكوكب بعيد حالياً عن موقع غروب الشمس فهو يبقى مشاهداً في السماء لبضعة ساعات بعد بداية الليل.

ولفتت إلى أن كوكب الزهرة ثاني كوكب من حيث البعد عن الشمس، ويدور حولها داخل مدار الأرض، وهو ما يعني أن هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس في سماء الأرض مثل القمر عندما يكون في طور البدر المكتمل.

وتابعت: عند رصد الكوكب من خلال تلسكوب صغير سوف يظهر نصف قرصه مضاء بنور الشمس، والسبب في ذلك أن الزهرة عندما يكون في استطالته العظمى يصنع زاوية بمقدار 90 درجة مع الأرض والشمس، ويجب التأكيد على أنه سيكون من الأفضل رؤية قرص الزهرة من خلال التلسكوب قبل بداية الليل، قبل أن يصبح في قمة سطوعه، ويؤثر وهج ضوئه على عملية الرصد التلسكوبية.

وقالت الجمعية إنه من ناحية أخرى وفي الوقت الحالي يوجد كوكبان بالقرب من الزهرة، وهما المريخ الذي يبدو بلون أحمر خافت أعلى الزهرة ومشاهد بالعين المجردة عند بداية الليل طوال شهر يناير الجاري، أما الكوكب الآخر فهو نبتون الذي سيكون في حالة اقتران مع الزهرة، إلا أن نبتون غير مشاهد بالعين المجردة مطلقاً، لذلك هناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية لرؤية نبتون، ومع ذلك سيكون هناك صعوبة لرؤية نبتون؛ بسبب وهج ضوء الزهرة، حيث سيفصل بين الكوكبين نصف درجة سماوية فقط، وسيكون من السهل عند توجيه المنظار الثنائي العينية نحو الزهرة رؤية النجم "لامبدا الدلو"، وهو نجم من المرتبة الرابعة في نفس مجال الرؤية مع الزهرة.