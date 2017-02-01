فلسطين.. سرقة 200 ألف دولار من متسولة

تمكنت الشرطة الفلسطينية من القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أميركي وألف دينار أردني من داخل منزل متسولة في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات إن ادارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تلقت قبل عدة أسابيع شكوى من مواطنة من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، ادعت فيها قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف دولار وألف دينار أردني.

وأضاف أنه بعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على شخصين مشتبه بهما بالسرقة وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق، واعترفا بقيامهما بالسرقة، وتم توقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة.

وبين ارزيقات أن التحريات التي قامت بها الشرطة دلت على أن المشتكية امتهنت التسول لسنوات ومعروفة للمواطنين في ضواحي القدس ورام الله.