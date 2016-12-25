العثور على حطام للطائرة الروسية.. وجنرال كبير من بين الركاب

قائد الشرطة العسكرية كان سيُشرف على عمل كتيبة في شرقي حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، العثور في البحر الأسود على أجزاء من الطائرة العسكرية التي كانت تقلّ 91 شخصاً، وهي في طريقها إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية في سوريا، في وقت أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن بين الركاب قائد عسكري.

وأوضحت الوزارة أنه قد "عُثر على أجزاء من الطائرة على بعد 1.5 كلم من ساحل مدينة سوتشي، وعلى عمق 50 إلى 70 متراً" في البحر الأسود إلى الجنوب من روسيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن من بين الركاب على متن الطائرة -وهي من طراز توبوليف 154 وتابعة لوزارة الدفاع- قائد الشرطة العسكرية الروسية في الوزارة الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي.

ووفق "سكاي نيوز" اختفت الطائرة من على شاشات الرادر بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد (أقلعت الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي) وعلى متنها 83 راكباً، بالإضافة إلى 8 أفراد من طاقم الطائرة.

وعلى ما يبدو، فإن "إيفانوفسكي" كان سيشرف على عمل كتيبة من الشرطة العسكرية أرسلتها روسيا إلى شرقي حلب قبل ثلاثة أيام، بعد أن تمكّنت من السيطرة عليها بعد طرد مسلحي المعارضة منها.

وأبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الكتيبة تحركت إلى الشطر الشرقي من المدينة "لضمان استتباب الأمور". ولم يذكر "شويغو" عدد القوات التي تم نشرها.

وقال شويغو لبوتن إن الجيش الروسي يساعد في إعادة مياه الشرب والطاقة للأحياء الشرقية من حلب وتطهيرها من الألغام. وأضاف أن اتفاقاً "لوقف كامل لإطلاق النار" في سوريا بات وشيكاً للغاية.

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كان تقل عسكريين وصحفيين وفرقة موسيقية راقصة تتبع وزارة الدفاع

"نوفوستي": الطائرة الروسية المتجهة إلى سوريا تحطمت وعلى متنها 91 شخصاً

ذكر مصدرٌ أمني لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة "تو 154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي اختفت من الرادارات، وعلى متنها 91 شخصاً، تحطمت على الأرجح في جبال إقليم كراسنودار - جنوبي روسيا.

وقال المصدر لـ "نوفوستي": إنه "بحسب المعطيات الأولية، فإن طائرة "تو 154" التي اختفت، وصلت إلى سوتشي؛ للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو. وهي تحطمت على الأرجح في المناطق الجبلية من إقليم كراسنودار".

وأشار المصدر إلى أنه "بحسب المعطيات المدققة، كان على متن الطائرة 91 شخصاً، بمن فيهم عسكريون وموسيقيون وصحفيون".

وأفاد بأنه حسب المعلومات الأولية، كانت على متن الطائرة فرقة ألكسندروف للغناء والرقص، التابعة لوزارة الدفاع".

من جانبه، أكّد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ له، أنه "في أثناء القيام برحلة مخطط لها من مطار مدينة أدلر بضواحي سوتشي، عند الساعة 5:40 بتوقيت موسكو اختفت من الرادارات إشارات طائرة (تو 154) بعد الإقلاع".

وأوضح أنه كان على متن الطائرة 83 راكباً و8 من أفراد الطاقم، مؤكداً أن كل هيئات الإغاثة في المنطقة العسكرية الجنوبية تشارك في العمل للبحث عن الطائرة.

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اختفت من الرادار بعد 20 دقيقة من الإقلاع وعقب مناورة بالبحر الأسود

فقدان طائرة عسكرية روسية على متنها عشرات الجنود متجهة إلى سوريا

فقد المراقبون الجويون في مدينة سوتشي - جنوبي روسيا، اليوم الأحد، الاتصال بطائرة "تو - 154" بعد دقائق من إقلاعها.

ووفق المعلومات الأولية التي نشرتها روسيا، اليوم، تعود الطائرة لوزارة الدفاع الروسية ويُوجد نحو 70 راكباً على متنها، هذا حسب بعض المصادر، بينما ترجّح مصادر أخرى دون أن تؤكّد أن الطائرة لوزارة الدفاع وتقل نحو 100 راكب.

واختفت الطائرة من الرادار حين نفّذت مناورة فوق المياه الروسية بالبحر الأسود.

وحسب وكالة "إنترفاكس" أقلعت الطائرة الساعة 5:20 بتوقيت موسكو، واختفت من الرادار بعد 20 دقيقة؛ أي الساعة 5:40.