فضيحة كردستان تلاحق وزير خارجية ترامب .. انحاز لشركته على حساب أمريكا

كشفتها "واشنطن بوست" متهمة "تيليرسون" بصفقات نفطية عارضت المصالح العليا

اتهمت صحيفة "واشنطن بوست"، المرشح الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ لوزارة الخارجية، ريكس تيليرسون؛ بأنه انحاز إلى شركته على حساب مصالح أمريكا العليا عام 2011 في كردستان العراق.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها طالعته "سبق"، إلى أن الصفقة النفطية التي عقدتها شركة إيكسون موبيل مع إقليم كردستان العراق بمباركة مديرها التنفيذي ريكس تيليرسون؛ في ربيع 2011 تجاهلت فيها السياسة الخارجية الأمريكية من خلال وضع المصالح المادية للشركة فوق الهدف الأساسي للولايات المتحدة في العراق، الذي تمثل في بناء عراق موحد ومستقر.

وتكشف الصحيفة أن ديبلوماسيين في الإدارة الأمريكية كشفوا للصحيفة أنهم طلبوا من "إيكسون" وشركات أخرى الانتظار خشية أن يؤدي إبرام مثل هذه العقود إلى إضعاف مصداقية أمريكا أمام السلطات العراقية، فضلاً عن زيادة التوترات العرقية التي وضعت البلاد على شفا حرب أهلية.

وأوضحت الصحيفة أن صفقات التنقيب التي عُقدت في 2011 بين الشركة وإقليم كردستان تقدم فكرة حول كيفية قيام مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزارة الخارجية، بالأعمال في منطقة تعد واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم، حيث تملك شركات الطاقة الكبرى تأثيرات سياسية كبيرة.

ويقول فيليب غودرن؛ للصحيفة وهو باحث في مجلس العلاقات الخارجية، على تيلرسون؛ أن يدرك في حال تمّت الموافقة على توليه وزارة الخارجية "أن عليه أن يخدم مصالح البلاد وليس مصالح شركته".