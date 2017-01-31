فضيحة الملالي.. فيديو يكشف تورّط عناصر إيرانية في استهداف الفرقاطة السعودية

وضعت الرسالة الكويتية في مهب الريح.. و"فوكس نيوز": البنتاجون على علم بالحادثة

أظهرت قناة "العالم" الإيرانية، فيديو استهداف الفرقاطة السعودية في ساحل البحر الأحمر، والتي أعلنت عنه قيادة التحالف، مساء أمس، وزعمت القناة أن الحوثيين هم من استهدفوا الفرقاطة السعودية؛ لكن الفضيحة الكبرى أن من استهدف السفينة السعودية هم عناصر إيرانية، وهذا ما كشفه الفيديو الذي حصلت عليه "سبق".

ففي بداية المقطع كانت المحادثة باللهجة اليمنية؛ لكن الثانية 12 و13 و14 و15 من المقطع كشفت التورط الإيراني، وحاول الحوثيون قصّ الصوت في الثانية 12؛ إلا أن الصوت ظهر بعد الانقطاع ليفضح محادثة عناصر إيرانيين كانوا على متن القارب الذي استهدف البارجة.

ويُظهر هذا الفيديو أن إيران هي من استهدفت المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر، كما تكشف أدوارها الخبيثة في اليمن، ولم تصب السفينة السعودية بأضرار كبيرة؛ حيث كانت عملية الاستهداف في مؤخرة السفينة التي واصلت عملياتها بشكل طبيعي كما أظهر الفيديو.

ويأتي هذا الاستهداف الإيراني، رداً على الرسالة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، هذا الأسبوع للنظام الإيراني في مسعى كويتي وربما خليجي لإصلاح ذات البين وتعزيز حسن الجوار؛ إلا أن الرد الإيراني جاء سريعاً على هذه الرسالة، والتي لم يمضِ أسبوع على تسليمها لإيران!

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد أعلنت عن حصول البنتاجون على معلومات تتحدث عن استهداف فرقاطة سعودية في البحر الأحمر، ولم يُعرف بعد ما هي الأداة التي استهدفت الفرقاطة؛ حيث شرع البنتاجون في التحقيق في هذا الحادث، بحسب تقرير القناة؛ لمعرفة تفاصيل العملية.