فروع "كتابات العدل" تصدر 665 ألف وكالة خلال 4 أشهر

أبرزها "المطالبات والمحاكم والعقارات".. والرياض تتصدر

تسارعت وتيرة أعمال كتابات العدل بجميع مناطق المملكة وعدد الوكالات الصادرة منذ مطلع العام الهجري وحتى نهاية ربيع الثاني المنصرم لتسجل 665007 وكالة، أبرزها الوكالات الخاصة بالمطالبات والمحاكم والعقارات واستقدام العمالة والبنوك والمصارف، والأمانات والبلديات.



وقد تصدرت الرياض قائمة المناطق بنسبة 28% من إجمالي الوكالات الصادرة خلال الفترة.



"الحدود" الأقل

وطبقاً لمؤشر وزارة العدل، فقد تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في إجمالي الوكالات الصادرة خلال أربعة أشهر الماضية بعدد 184216وكالة، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ"143870" وكالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ"98569" وكالة، ثم منطقة عسير "47146".



وسجلت منطقة القصيم "41786" وكالة، متقدمة على المدينة المنورة التي أنجزت "40581" وكالة، وجاءت الحدود الشمالية والباحة ونجران في مراتب أقل.



المطالبات

وبحسب البيانات الإحصائية، فقد سجلت الوكالات الخاصة بالمطالبات والمحاكم النسبة الأكبر من إجمالي أنواع الوكالات الصادرة خلال أربعة أشهر بنسبة 23%، تلتها الوكالات الخاصة بالعقارات بنسبة 17.4%، استقدام العمالة بنحو9%، البنوك والمصارف 5%، فيما شملت أنواع الوكالات الأخرى الأمانات والبلديات، السجلات التجارية، الرواتب والمستحقات، الجوازات وكالات من خارج المملكة وغيرها.



شرق الرياض

وسجل يوم 21 صفر الماضي من العام الحالي الأكثر إصداراً للوكالات في اليوم الواحد في جميع المناطق بعدد 10038 وكالة، وجاء يوم 20من الشهر نفسه الأقل إصداراً للوكالات في اليوم الواحد بعدد 4176 وكالة.



وحازت كتابة العدل الثانية بشرق الرياض المرتبة الأولى، ثم كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض ضمن قائمة أكثر الجهات إصداراً للوكالات خلال الأشهر الأربعة الماضية.



طلبات التصديق

وتباينت طلبات التصديق الواردة لفروع الوزارة المختلفة منذ مطلع العام الهجري وحتى نهاية ربيع الثاني الماضي، وسجلت صكوك الوكالات 15827طلباً، صكوك الزواج 1805 طلبات، أخرى 676 طلباً، حصر ورثة 564 طلباً، طلاق 380 طلباً، شهادة وفاة 142 طلباً، ولاية 88، إلى جانب 20 قرار قضائي من خارج المملكة، و17 طلب تصديق لعقد تأسيس شركة، و15 صك خلع.