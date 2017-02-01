فجراً.. أمن طرق تبوك يضبط شاحنة تحمل أغذية فاسدة

يقودها وافد وكانت متجهة إلى ضباء بغرض التوزيع

تمكّنت دوريات أمن طرق مخرج ضباء بمنطقة تبوك، فجر اليوم، من إلقاء القبض على وافد يقود شاحنة توزيع مواد غذائية تبيّن بعد تفتيشها أنها تحوي بضاعة منتهية الصلاحية.

وقال مصدر لـ"سبق": "الشاحنة كانت متجهة إلى ضباء؛ بهدف التوزيع، وتم تسليم الوافد والمضبوطات إلى جهة الاختصاص".