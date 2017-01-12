فتح باب القبول والتسجيل لدورة "جندي فني" بمعهد الجوازات

ابتداءً من الأحد القادم لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول والتسجيل للشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للالتحاق بالدورة رقم 41 بمعهد الجوازات؛ للعمل في جوازات المطارات والمنافذ "البرية والجوية والبحرية"، برتبة "جندي فني"، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب القبول ابتداءً من يوم الأحد القادم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ودعت المديرية العامة للجوازات من يرغب في التسجيل ومعرفة الشروط، لزيارة الموقع الخاص للمديرية العامة للجوازات www.gdp.gov.sa، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.

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12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 11:35 AM

ابتداءً من الأحد القادم لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

فتح باب القبول والتسجيل لدورة "جندي فني" بمعهد الجوازات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

9 40,374

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول والتسجيل للشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للالتحاق بالدورة رقم 41 بمعهد الجوازات؛ للعمل في جوازات المطارات والمنافذ "البرية والجوية والبحرية"، برتبة "جندي فني"، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب القبول ابتداءً من يوم الأحد القادم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ودعت المديرية العامة للجوازات من يرغب في التسجيل ومعرفة الشروط، لزيارة الموقع الخاص للمديرية العامة للجوازات www.gdp.gov.sa، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.

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