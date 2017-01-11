فتح باب التدريب الميداني لمعلمي الثانوي السعوديين في أمريكا

بالتعاون مع التعليم ولمدة ٥ أسابيع خلال رمضان المقبل

عممت وزارة التعليم وبالتعاون مع السفارة الأمريكية على جميع إدارات التعليم بفتح باب التقديم لمعلمي المرحلة الثانوية على برنامج أكاديمي مكثف لمدة ٥ أسابيع خلال شهر رمضان المقبل متضمنا زيارات ميدانية لفهم ثقافة الشعب الأمريكي ونظامه التعليمي.

وجاء في التعميم أن الأحد القادم سيكون آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم والتي ستكون عن طريق البوابة الإلكترونية لإدارة الإشراف التربوي.

وحددت الوزارة على كل إدارة ترشيح معلم واحد فقط مع ضرورة تطابق الشروط والتي كان أهمها الإجادة التامة للغة الإنجليزية واجتياز التوفل بدرجة ٥٥٠ بالإضافة إلى الخبرة الجيدة عن الولايات المتحدة وفي نفس الوقت لم يسبق له زيارتها مسبقا.

وسيكون التدريب في جامعة إلينوي وستتكفل وزارة الخارجية الأمريكية بتكاليف البرنامج كاملا بما فيها من مصاريف سكن وإعاشة وتدريب.