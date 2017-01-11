غدًا.. مقدِّم برنامج "صناع النجاح" يحل ضيفًا على "لقاء الخميس" بالطائف

يروي للشباب مسيرته الإعلامية.. تحت رعاية "سبق"

يحلُّ الزميل صالح بن محمد الثبيتي، معد ومقدم برنامج "صناع النجاح" على قناة روتانا خليجية، ومستشار الاتصال الاستراتيجي، ضيفًا على شباب محافظة الطائف غدًا عبر "لقاء الخميس" للناجحين؛ للحديث عن رحلته الأكاديمية والإعلامية، وذلك برعاية من صحيفة "سبق".

وتضم مسيرة "الثبيتي" محطات متنوعة، وتجارب مثيرة، كان من بينها قناتا "العربية" و"روتانا"، إضافة إلى مواقف متعددة في حياته الإعلامية، صنعت منه شخصية بارزة، قد تثري حضور اللقاء.

وينطلق اللقاء مساء غد الخميس في الساعة الثامنة مساء، في برنامج بادر لحاضنات التقنية بمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة سابقًا. وسيدخل جمهور "لقاء الخميس" السحب على سيارات من نوع "شانجان" مقدمة من "المجدوعي"، إضافة إلى جوائز من أسواق العثيم، وإعلام الإرشاد للتدريب.

يُذكر أن "لقاء الخميس" للناجحين يحظى بشراكة رسمية من مركز الملك سلمان للشباب، ورعاية من الهيئة العامة للرياضة، وتغطية إعلامية دائمة وشراكة من صحيفة "سبق".