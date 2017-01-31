"عكايشي" يوجه رسالة لجماهير الاتحاد .. والرباط ينهي موسم "الدحيم"

وجه المحترف التونسي في صفوف نادي الاتحاد المهاجم "أحمد العكايشي" رسالة لجماهير ناديه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قائلًا: "باسم الله وتوكلت على الله في الطريق إلى جدة للقاء أحبابي اشتقت لكم يا #روح_الاتحاد".

وقد شارك "عكايشي" في تدريبات الفريق اليوم من أجل المشاركة في مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي ضمن الجولة 17 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وردّ عليه الحساب الرسمي للنادي بنشر صورة للاعب مكتوب فيها: "أهلا بك".

يذكر أن اللاعب قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا المقامة فعاليتها حاليًا في الغابون، الذي ودع البطولة من دور ربع النهائي بخروجه من أمام "بوركينا فاسو" بهدفين دون رد.

من جانبه أكد الشريك الصحي لنادي الاتحاد شركة "بوبا العربية"؛ أن الفحوصات الطبية والتشخيص الدقيق الذي أجري للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "عمار الدحيم" عن تعرضه لقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وسيخضع المدافع "عمار الدحيم" لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع قبل إجراء العملية الجراحية، وسيحتاج بعدها إلى ٦ أشهر فترة تأهيلية.

