عضو بـ "الشورى" يوضح حقيقة مداخلته عن ابتعاث غير سعوديين للدراسة في الخارج

كانت خلال جلسة المجلس أمس حول تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

أوضح عضو "الشورى" د. محمد الخنيزي؛ عدم دقة المعلومات التي وردت في مداخلته خلال جلسة المجلس، أمس، حول تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ووفق المجلس، قال د. الخنيزي؛ خلال مداخلة له في جلسة اليوم: لقد قرأت بعض الجداول المدرجة في تقرير المدينة بشكل غير صحيح؛ ما دعاني إلى الاعتقاد أن هناك مبتعثين من منسوبي المدينة غير سعوديين.. والصحيح أن الأرقام في الجدول تخصُّ موظفي المدينة غير السعوديين وليس المبتعثين.