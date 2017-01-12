"عسيري" يحتفل بتخرج "محمد"

 احتفل اللواء متقاعد "عبدالرحمن عسيري"، بتخرج ابنه المهندس "محمد عبدالرحمن عسيري" في جامعة "نيوهيفن" بولاية "كونتيكت" الأمريكية، بعد حصوله على مؤهل عالٍ في "الهندسة الميكانيكية".

"سبق" تهنئ أسرة "العسيري"، وتتمنى لابنها التوفيق في حياته العملية القادمة.

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12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 07:22 PM

"عسيري" يحتفل بتخرج "محمد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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 احتفل اللواء متقاعد "عبدالرحمن عسيري"، بتخرج ابنه المهندس "محمد عبدالرحمن عسيري" في جامعة "نيوهيفن" بولاية "كونتيكت" الأمريكية، بعد حصوله على مؤهل عالٍ في "الهندسة الميكانيكية".

"سبق" تهنئ أسرة "العسيري"، وتتمنى لابنها التوفيق في حياته العملية القادمة.

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