"عسيري" يحتفل بتخرج "محمد"

احتفل اللواء متقاعد "عبدالرحمن عسيري"، بتخرج ابنه المهندس "محمد عبدالرحمن عسيري" في جامعة "نيوهيفن" بولاية "كونتيكت" الأمريكية، بعد حصوله على مؤهل عالٍ في "الهندسة الميكانيكية".

"سبق" تهنئ أسرة "العسيري"، وتتمنى لابنها التوفيق في حياته العملية القادمة.