عسيري: استهداف الفرقاطة السعودية عمل تخريبي ومؤشر خطير

حان الوقت لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية وإيران

أكد مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، أن انطلاق الهجوم الانتحاري على الفرقاطة السعودية، الذي نفذته أربعة قوارب من ميناء الحديدة، يُعد مؤشرًا خطيرًا، وسيؤثر على إنتاجية وعمل الميناء في المرحلة المقبلة. مشيرًا إلى أنه الآن غير أمن، بعد أن أصبح منطلقًا لهجمات المليشيات الانقلابية التي تشكّل هي والقاعدة وجهَيْن لعملة واحدة للإرهاب.



وأوضح أمس لقناة "الحدث" سعي قوات التحالف والشرعية لإفشال خطط المليشيات لتحويل ميناء الحديدة إلى منطقة عسكرية، محذرًا من أن هذه المليشيات تعمل بشكل عشوائي، وقد تستهدف السفن الإغاثية والوقود؛ ما قد يتسبب في كوارث بيئية في المنطقة. منوهًا بدور قوات التحالف والشرعية لعزل المليشيات عن الميناء، وتركه حرًّا حتى يستطيع استقبال المواد الإغاثية والطبية.



ولفت عسيري إلى أنه حان الوقت الآن لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية وضد إيران بشكل مباشر، التي تثبت للمرة الألف أنها خلف جميع الكوارث والاضطرابات في المنطقة.. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارًا صارمًا في هذا الشأن.

