عزت: عجز اتحاد القدم 27 مليونًا.. ميولي لنفسي وعملي لكم

أعلن تدشين هوية جديدة لاتحاد القدم خلال شهرين

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت عن تدشين هوية جديدة للاتحاد السعودي خلال الشهرين المقبلين.



وأكد لبرنامج صدى الملاعب الليلة وجود عجز مالي بقيمة 27 مليون ريال تقريبًا في الحسابات الختامية التي أقرتها الجمعية العمومية للسنة الماضية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم التعاقد مع شركة تدقيق مالي متخصصة لمراجعة الحسابات كاشفًا عن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن ميزانية الاتحاد بعد اجتماع مجلس الإدارة القادم للاتحاد.



وأفصح عن نية الاتحاد التقدم بالحصول على دعم مالي سنوي من الفيفا قد يصل إلى 10 ملايين ريال إذا تم تقديم برامج كروية ممنهجة تنفذ بشكل جيد والإفصاح عن الحسابات المالية المدققة بشفافية للفيفا.



وأشاد بعلاقته المتميزة بسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد مؤكدًا أنه من أفضل القياديين ورجل استثماري، وعن ميوله الرياضية أوضح أنه لعب في الفئات السنية بالنادي الأهلي وكان عضو شرف، مستدركًا : لكن ميولي لنفسي وعملي لكم.

