عدسة "سبق" توثق دحلاً يشكِّل خطورة على سالكي طريق رماح - الصداوي

يفتقر لسياج خرساني أو لوحات تحذيرية

وثقت عدسة "سبق" أحد دحول الصمان المحاذية تمامًا لطريق رماح - الصداوي، بالقرب من مركز العيطلية، الذي يشكِّل خطورة كبيرة على سالكي الطريق، والحيوانات التي تمر بجواره، ولا يوجد عليه سياج خرساني أو لوحات تحذيرية؛ وهذا يسبِّب خطورة كبيرة.

وطالب المواطنون الدفاع المدني والجهات الأمنية بأن تضع لافتات تحذيرية، ومتابعة هذه الدحول؛ حتى لا تكون مأوى لأصحاب الفكر الضال والعمالة المتخلفة.