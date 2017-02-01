3000

هو عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعَيْن منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبحسب "فرنس برس"، فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن "وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرَّرا الموافقة على بناء هذا العدد من الوحدات السكنية الجديدة في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الاستيطاني للضفة الغربية التي تحتلها (إسرائيل) منذ العام 1967.



وكان ترامب قد ألمح إلى أنه سوف يغيّر سياسات سلفه باراك أوباما، وأنه سيكون أكثر تقبلاً للمستوطنات الإسرائيلية. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي عيَّن فيه ترامب داعمًا شهيرًا للمستوطنات ليكون سفيرًا لأمريكا في تل أبيب، كما شارك وفدٌ إسرائيلي في حفل توليه السلطة.



وتشير "بي بي سي" إلى أن القرار يأتي بعد أيام قلائل من قرار مماثل ببناء 2500 منزل في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما أثار انتقادات من الفلسطينيين ومن الاتحاد الأوروبي.

