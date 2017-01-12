طقس الخميس.. سماء غائمة بشمال وغرب المملكة وسحب بالمرتفعات

توقّعت هيئة الأرصاد سماء غائمة جزئياً اليوم، على شمال وغرب المملكة.
وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة الخميس: فرصة لتكوّن السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وسجّلت درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة "30-19"، والمدينة "26-15"، والرياض "23-9"، وجدة "28-19"، والدمام "23-12"، وأبها "24-8".
درجات الحرارة الصغرى سجّلت بالرياض 9 و8 في أبها مقابل 19 بمكة
توقّعت هيئة الأرصاد سماء غائمة جزئياً اليوم، على شمال وغرب المملكة.
وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة الخميس: فرصة لتكوّن السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وسجّلت درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة "30-19"، والمدينة "26-15"، والرياض "23-9"، وجدة "28-19"، والدمام "23-12"، وأبها "24-8".