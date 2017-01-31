طقس الثلاثاء .. أتربة وغبار وأجواء باردة والسماء غائمة

في حالات مناخية ممتدة بمناطق عدة وعنوانها "رياح نشطة"

توقّعت هيئة الأرصاد رياحاً جنوبية نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، والقصيم؛ تمتد الى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة (حفر الباطن والقيصومة)، وكذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران.

وأضافت في تقريرها عن طقس الثلاثاء: في حين تنشط الرياح الشمالية على الحدود الشمالية والجوف مُثيرة للأتربة والغبار تصحب بالانخفاض في درجات الحرارة.. كما تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وتصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.