طبرجل.. بلاغ يكشف تورط عمالة في تنظيف تمور فاسدة وتجهيزها للبيع

تعيد تدويرها في إحدى المزارع بواسطة الماء والسكر والعسل

مساعد الشراري: تَمَكّنت إدارة الرقابة الصحية ببلدية طبرجل، من ضبط أكثر ستة آلاف كيلو من التمور الفاسدة داخل مستودع يديره عدد من العمالة الوافدة بإحدى المزارع.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية ببلدية طبرجل خلف بن بصيص قائلاً: إن إدارته تَلَقّت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من العمالة الوافدة تقوم بإعادة تدوير التمور الفاسدة وتعبئتها مرة أخرى في إحدى المزارع القريبة.

وكشف مصدر لـ"سبق": أن العمالة تعمد إلى غسيل وتنظيف التمور الفاسدة وتنظيفها من الديدان، وتقوم بإضافة ماء وسكر وعسل ومواد أخرى لتجميلها؛ وذلك بهدف بيعها في السوق.

وتابع: فور تلقي البلاغ تم التأكد من المعلومة، وشكّل الدكتور ماجد عبدالله الشراري مدير صحة البيئة لجنة من قِبَل الإمارة والبلدية، وتم ضبط التمور الفاسدة، كما جرى إحالة العمالة لجهة الاختصاص بالشرطة؛ ليتم التحقيق معهم.