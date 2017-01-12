طالبٌ يهدد أكاديميًّا بـ"جامعة بيشة" برسالة على الجوال .. و"الشرطة" تحقق

​في حالة رسوبه.. و"العلياني": لم تُعرف الجهة أو الشخص بعد

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة في وصول رسالة تهديد مجهولة المصدر لهاتف أكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة، يهدد فيها الدكتور في حال رسوبه في المادة التي يقوم بتدريسها له.

من جهته، ذكر المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة "الدكتور غرم الله العلياني"، أن الموضوع لدى الجهات المعنية، ولم يتم الانتهاء بعد من التحقيقات، لكن لم يعرف الجهة أو الشخص الذي وراءه حتى الوقت الحالي.

وأشار الدكتور "العلياني" إلى أن التهديد عبارة عن رسالة جوال وردت لهاتف الأكاديمي، والجهات الأمنية بحكم الاختصاص تقوم بتحقيقاتها.