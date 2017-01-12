طالب متفوق يدير مكتب مدير تعليم عفيف خلال جلسة استقبال والده

بعد إحرازه مستوى متقدماً في مشروع أولمبياد اللغة العربية

أصر مدير تعليم عفيف سعيد النفيعي على طالب أحرز مركزاً متقدماً في مسابقة أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة، أن يجلس على مكتبه حين استقباله ووالده، تكريماً له، وذلك طيلة فترة اللقاء والحديث الذي جمعهم مع عدد من مشرفي الإدارة.

واستقبل النفيعي الطالب خالد فلاج العتيبي الحاصل على المركز السابع على مستوى المملكة بمشروع أولمبياد اللغة العربية ووالده، في مكتبه، وقدم له التهنئة على هذا الإنجاز ولمعلميه وكافة الداعمين له.

وفي لفتة تربوية لاقت ثناء الميدان التربوي، وتقديراً لما أحرزه الطالب خالد، أجلسه مدير تعليم عفيف على مكتبه، وقال له "أنت الآن مدير التعليم وأنا والجميع مراجعون".

بعد ذلك تم التكريم للطالب مادياً وعينياً وتقديم هدية لوالده وتكريم فريق العمل من مشرفين ومعلمين ومحكمين.

يذكر أن مشروع أولمبياد اللغة العربية نظمته إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم على مستوى المملكة، وحقق فيه الطالب المكرم خالد العتيبي من ثانوية القدس بعفيف، المستوى السابع ضمن عدد ٤٢ طالباً متنافساً قدمتهم مختلف إدارات التعليم بالمملكة.