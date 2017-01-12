طالبات "تعليم الطائف" يحصدن مراكز متقدمة بمشروع "الرسم والتصوير التشكيلي"

بمساريه العلمي والنظري.. و"الشمراني" ثمن جهود المدارس في دعم الإبداع

حصدت 4 طالبات من تعليم الطائف، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون "الرسم والتصوير التشكيلي"، بمساريه العلمي والنظري.

ففي المسار العلمي تم ترشيح الطالبات "أمل سالم الشهري" ، من المتوسطة 11 ، والطالبة "هند فهد العتيبي" ، من الثانوية 22 ، والطالبة "سارة محمد الأحمري" ، من الثانوية 20 ، فيما رُشح في المسار النظري الطالبة "وجود حميد السواط" ، من الثانوية 36 .

وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، الدكتور محمد الشمراني ، الطالبات الفائزات على ما حققنه من مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية ، مثمنا جهود أسرهن في المتابعة والتحفيز ، في الوقت الذي قدم فيه شكره للشؤون التعليمية للبنات ، و إدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة ، فوزية الحارثي ، ومنسقة المشروع صافية المطيري ، على جهودهن المبذولة للوصول لأفضل النتائج .