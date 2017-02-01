طاقم تحكيم روماني يدير مواجهة الهلال والقادسية .. غدًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إسناد مهمة قيادة مواجهة الهلال مع ضيفه القادسية إلى طاقم تحكيم روماني يتكون من استيفان كوفاتش للساحة وفاسيل مارينسكو مساعد أول والكساندرو سيري مساعد ثانٍ والحكم المحلي خالد صلوي حكم رابع.



ومن المقرر إقامة اللقاء يوم غدٍ الخميس 2 من فبراير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة (8:20) مساءً .



يُذكر أن الحكم الروماني كوفاتش ولد في سبتمبر 1984 وتقلد الشارة الدولية في يناير 2010 ويعد أحد أبرز حكام القارة الأوروبية حيث شارك في تحكيم عدة مباريات في عدة بطولات أوروبية كان آخرها في ديسمبر الماضي حين أدار مباراة اندرلخت وسانت إتيان في بطولة الدوري الأوروبي.



