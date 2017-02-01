ضبط وحجز 700 ألف منتج إنارة مخالف في الرياض وجدة والدمام

خلال جولة رقابية نفّذتها فرق وزارة التجارة شملت 38 مستودعاً

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أخيراً (708855) منتج إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة على عدد من مستودعات مستوردي الإنارة في ثلاث مدن رئيسة بالمملكة؛ هي: الرياض وجدة والدمام.

تأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصمّمة بحسب إمكانات وواقع السوق المحلية.

وتشمل هذه المبادرات، تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصّة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبّب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية.

وشهدت الجولة الرقابية زيارة 38 مستودعاً لمنتجات الإنارة؛ منها: 17 مستودعاً في الرياض، و13 في جدة، وثمانية مستودعات في الدمام، وبلغ عدد منتجات الإنارة التي تحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية صحيحاً (106968)، في حين تم ضبط (319693) منتجاً يحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية غير صحيح، فيما بلغ عدد المنتجات التي لا تحمل بطاقة (282194).

يُذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وضع منهجية عمل مُحكمة تنفذها الجهات المعنية كل فيما يخصّه، ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحدّدة.

وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصّة كوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.