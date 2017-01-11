ضبط مقيم أفريقي امتهن تهريب الخادمات بالأفلاج

تم تسليمه ومرافقيه للجهات المختصة

تمكن رجال أمن الطرق بالمركز الأمني بالأفلاج اليوم من ضبط مقيم من جنسية أفريقية امتهن تهريب الخادمات.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا في مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها مقيم من جنسية صومالية، وبرفقته ابنته وسيدة حاولت التضليل على رجال الأمن بأنها زوجته.

وأضاف المصدر أنه بالتحقيق مع المتهم تبين أن السيدة المرافقة له خادمة من جنسية إثيوبية حاول تهريبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقيه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.