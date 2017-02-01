ضبط عمالة وافدة تنقل مواد غذائية بطريقة غير صحية.. إضافة لدجاج وخضار وسجائر

في حوض وانيت بطريق المحاني- عشيرة وتمت مصادرة الحمولة وإيقاع الغرامة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية مركز المحاني شمال الطائف مركبة من نوع هايلوكس يستقلها عمالة من الجنسية الأفغانية، قاموا بنقل مواد غدائية بطريقة غير صحية وبدائية، حيث تمثلت حمولتهم في كميات من الدجاج المجمد، معرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى كميات من الخضار ومبيدات الحشرات وعبوات السجائر وجدت موضوعة أعلى بعضها دون اكتراث للأضرار التي قد تسببها.



وفي التفاصيل، أنه أثناء تواجد أحد مراقبي البلدية الصحيين على الطريق المذكور لاحظ وجود مركبة بها عمالة وافدة ومحملة بمواد غذائية مختلفة الأصناف، حيث قام باستيقافها على الطريق للتأكد من سلامتها، وتبين له أن الطريقة التي نقلت بها المواد الغذائية غير صحية ومخالفة لوسائل النقل الصحي، حيث وجد كراتين من الدجاج المجمد عرضة لحرارة الشمس بالإضافة لوضع عبوات سجائر التدخين وكراتين المبيدات الحشرية بالقرب وأعلى كراتين الخضار المشكلة.



وعلى الفور، تم إعداد محضر الضبط من قبل المراقبين بالبلدية ومصادرة الحمولة وفرض غرامة مالية على العمالة لمخالفتهم وسائل النقل الصحي الذي يحافظ على صلاحية المواد الغذائية المنقولة ولا يعرضها للتلف.

