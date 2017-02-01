صورة عمرها 43 سنة تستوقف سيدة في معرض مهرجان العلا

تبيَّن أنها صورة لوالدها نشرت في عام 1397 هـ

استوقفت جريدة رسمية نشرت في عام 1397هـ بالمصادفة سيدة في محافظة العلا أثناء مرورها بمعرض الباحث التاريخي عبدالله العمراني المقام ضمن فعاليات مهرجان الفرسان الرابع بالمحافظة لوجود صورة والدها -رحمه الله- في لقاء أجرته الصحيفة معه في تلك الفترة.



وذكر الباحث العمراني لـ"سبق" أنَّ هذا الموقف من أبرز المواقف التي مرت بي في المعرض حيث سألت السيدة التي توقفت طويلاً عند ركن هذه الجريدة وطلبت مني تصويرها عن السبب، وتبين أن الجريدة نشرت صورة لوالدها وهو وكيل إمارة العلا السابق عبدالله النويصر ـ رحمه الله ـ والذي خدم وطنه كوكيل لإمارة العلا لمدة 40 سنة ، مبينًا أن الجريدة يعود تاريخها للعام 1397 هجريًا، فيما وعد العمراني بالتواصل مع الأسرة وإهدائهم هذه النسخة.



يُذكر أنَّ الباحث التاريخي عبدالله العمراني يقيم معرضًا ضمن فعاليات مهرجان الفرسان الرابع المقام حاليًا بمحافظة العلا وثق من خلاله جميع ما نشر في الصحافة السعودية عن محافظة العلا من عام ١٣٤٣هـ وهو تاريخ أول خبر عن محافظة العلا يتم نشره في الصحافة وتحديدًا في صحيفة أم القرى وحتى عام ١٤٢٠ هـ قبل ظهور الصحافة الإلكترونية .



وبلغ عدد المواد الصحفية عن العلا أكثر من ٦٠٠٠ مادة ، منوعة ما بين أخبار وتقارير واستطلاعات صحفية ، وعرض الباحث نخبة من الصفحات الأصلية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لكونها تلامس فيهم روح الانتماء لوطنهم ومدينتهم الغارقة في التاريخ والشامخة في الآثار.

