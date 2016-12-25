صحيفة تركية: من جديد "داعشي" يفتي بجواز حرق الناس أحياءً

قالت صحيفة "زمان" التركية إن أمير تنظيم داعش الإرهابي في تركيا "خالص بايانجوك" واسمه الحركي "أبو حنظلة" أفتى بجواز حرق الناس أحياء.

وفي هذا السياق نشرت الصحيفة شريطاً مصوراً لـ"أبو حنظلة" يدعو فيه للعنف والوحشية؛ حيث سُئل عن واقعة الطيار الأردني الذي أحرقه التنظيم الإرهابي وهو على قيد الحياة، وزعم أن عملية الحرق هذه تتوافق مع تعاليم الإسلام.

يشار إلى أن قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على "أبي حنظلة" بعدما تبين أنه أمير داعش في تركيا، ويدفع الشباب الأتراك لمبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي.



