"صحة جازان" تردّ على قائمة "اللوكم" المليونية: الصرف للمستحقين.. البيان غير دقيق

قالت: مثل هذه الإجراءات خاضعة للرقابة والتدقيق الداخلي وتتم حسب النظام

ردّت "صحة جازان" على تقرير "سبق" حول قائمة "اللوكم"، مؤكدة أنه لم يتم الصرف إلا للمستحقين نظاماً، كاشفة أن البيان الذي تم تداوله غير دقيق؛ فهو بيان أولي لحصر المتقدمين ومعدٌّ للعرض على اللجنة وما تم فيها من إجراءات؛ للتأكد من وجود الاعتمادات لدى الميزانية قبل العرض على صاحب الصلاحية، وليست قائمة معتمدة.

وتفصيلاً، قالت "صحة جازان" في ردّها: نظام اللوكم أو العمل الجزئي هو نظام لسد العجز في القوى العاملة وفق اللائحة الاسترشادية من قبل الوزارة، ويجوز تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بالعمل بنظام اللوكم لمدة ثلاثة أشهر بالعام وفق الآلية والإجراءات المتبعة، كما نشير إلى أحقية الإداريين من فئة الأخصائي غير الطبيب والأخصائي التقني والإداري بالتعاقد على نظام اللوكم لمدة شهرين، ويُشترط وجود رصيد من الإجازات لدى المتقدم واستيفاء المستندات اللازمة، ويتم توقيع العقد بعد موافقة صاحب الصلاحية.

وتابعت: علماً بأنه لم يتم صرف اللوكم إلا للمستحقين نظاماً وفق المستندات النظامية، ونود إيضاح أن البيان الذي تم تداوله غير دقيق، وهو بيان أولي لحصر المتقدمين ومعد للعرض على اللجنة وما تم فيها من إجراءات؛ للتأكد من وجود الاعتمادات لدى الميزانية قبل العرض على صاحب الصلاحية، وليست قائمة معتمدة، ونؤكد أن مثل هذه الإجراءات خاضعة للرقابة والتدقيق الداخلي وتتم حسب النظام، ومديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان تؤكد التزامها بالأنظمة والشروط والضوابط والصلاحيات، وستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المغالطات المنشورة إعلامياً في هذا الصدد.