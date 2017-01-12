"صحة المدينة" توفر الدواء لمريضة قلب بعد تغريدة لنجلها

كان على استعداد لدفع ألف ريال مقابل الحصول عليه

نشر المغرد "أحمد" من محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك تغريدة يوم الجمعة الماضي وطالب بدواء لوالدته المصابة بالقلب وأعلن استعداده لشراء الدواء بمبلغ يصل إلى ألف ريال، قبل أن يبادر مدير عام صحة المدينة بتوفير الدواء في مدة لا تزيد عن 20 دقيقة، بالتنسيق مع إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحه المنطقة.

وقال المغرد "أحمد": "لقد أرسلت تغريدة ظهر يوم الجمعة لمناشدة المتابعين توفير دواء لوالدتي المريضة بالقلب والمقيمة بمحافظة أملج، فتجاوب مدير عام الصحة في المدينه مشكوراً ووجه إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمدينة بتوفير الدواء والتواصل معي وقد تسلمت الدواء".