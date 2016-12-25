"صحة المدينة": أمراض الجهاز التنفسي سبب ازدحام مستشفى الأطفال

"سمان": تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطيبة

عزت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أسباب الزحام بمستشفيات المدينة للنساء والولادة والأطفال، إلى ازدياد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي منذ دخول فصل الشتاء.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بـ"صحة المدينة المنورة"، حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي ومساعده العلاجي الدكتور عماد سلامة، قاموا بجولة ميدانية؛ للوقوف على هذا الوضع، وإيجاد فرص أفضل للتنظيم وتسهيل حركة المراجعين بشكل أسرع، كما تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تساعد على منع حدوث هذا الازدحام، وتساهم في حدوث تغير ملموس في الأيام القليلة القادمة.

وقال رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قلة الأطباء في الفرز والأسرة خلف ازدحام طوارئ الأطفال والأهالي: هل من حلول؟": إن الدكتور عبدالحميد الصبحي نفّذ شخصياً عدة جولات لتفقد الزحام في المستشفيات وأقسام الطوارئ، شَمِلت مستشفى أحد بالمدينة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (الصافية والعزيزية)، كما قام المساعد العلاجي الدكتور عماد سلامة بزيارة ميدانية لمستشفيات (الأنصار، والملك فهد).

وأكد "سمان" أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حريصة على راحة وسلامة المراجعين، وإيجاد الحلول المناسبة لأي ملاحظات يتم رصدها في وسائل الإعلام.