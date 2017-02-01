"صحة الطائف" تدشّن اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى

دشّن مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف، الدكتور أحمد الزايدي، فعالياتِ اليوم الخليجي لعلاقات وحقوق المرضى، صباح اليوم، في مستشفى الأطفال، ومستشفى الصحة النفسية، وعدد من المستشفيات الأخرى بشكل متزامن مع إطلاق العديد من الفعاليات التي تهتم بتعزيز العلاقة بين المريض والمستشفى لتعريف المريض بحقوقه داخل المستشفى، وتقديم العون والمساعدة من قِبَل موظفي علاقات حقوق المرضى، وربط المريض مع الكادر الطبي والفني المشرف على خدمته.

وتَضَمّن الحفل عدداً من الفعاليات المصاحبة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتستهدف المراجعين داخل المستشفيات لتعريفهم بدور علاقات المرضى والمتمثل في مساعدة وخدمة المرضى في كل ما يسهم بعلاج المريض.

كما تَضَمّنت الفعاليات معارض تعريفية مصاحبة بمشاركة كافة موظفي وموظفات علاقات وحقوق المرضى بمستشفيات "صحة الطائف"، الذين يقومون بزيارات مستمرة للمرضى للتعريف بواجباتهم، ومساعدتهم في معالجة كل الإشكاليات التي تواجه المرضى ومرافقيهم داخل المنشآت الصحية.

وأشاد مدير إدارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي، بالدور البارز الذي يقدمه موظفو علاقات وحقوق المرضى في تسهيل مهامّ الفريق الطبي، وتقديم الخدمة والمساعدة على مدار الساعة للمرضى؛ مؤكداً أن تفعيل مثل هذه المناسبات يهدف إلى التعريف بالدور القائم وتوعية المجتمع بحقوق المريض داخل المستشفى؛ لتعزيز تقديم الخدمة الصحية والطبية المثلى للمريض، وكذلك أسرة المريض من خلال مساعدتهم في فهم الحالة المرضية والرأي والإجراء الطبي المتبع.