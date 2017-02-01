شركة سابك تدعم المنطقة التاريخية في ينبع بـ 21 مليون ريال

"الصفيان": ندعم القيم التي توارثناها من أجدادنا

كشف مدير عام المسئولية الاجتماعية بشركة سابك خالد بن محمد الصفيان، عن حجم الدعم الذي شاركت به "سابك" بالمنطقة التاريخية والذي قدر بـ 21 مليون ريال من خلال أحياء سوق الليل، ومركز التاريخية، إضافة إلى أعمار منزل حول إلى فندق.

وقال "الصفيان": "نحن اليوم في هذا المشروع لا ندعم بنايات أو هندسة معمارية وإنما دعمنا القيم التي توارثناها من أجدادنا وحافظنا عليها وجئنا اليوم لإظهارها لأجيالنا وأبنائنا لنفخر بهم وليتعرفوا على تراث الأجداد وهذه قيمة المواطنة التي تجسد ملحمة المواطنين مع بلادهم".

وأضاف "الصفيان" خلال زيارته لمهرجان تاريخية ينبع أمس الأول:" نحن سعداء لاتاحة الفرصة لنا للمشاركة بمشروع المنطقة التاريخية الذي حظي بأعلى مستويات الدعم من رئيس مجلس الإدارة، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي تبنى الفكرة من بداياتها ودعمها بقوة وكان للرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله الثنيان، دوره الكبير في متابعة المشروع خطوة بخطوة مع الزملاء موظفين سابك للاطمئنان بين فترة وأخرى على سير العمل واستثمارنا الذي نشاهده ويعد بالخير للجميع" .

وأردف مدير المسئولية الاجتماعية قائلا:" انتهز هذه الفرصة لأهنئ رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على نجاح بداية هذا المشروع، وعلى ما يقوم به من زيارات متواصلة في مدن المملكة لوضع لبنة في كل مكان ليعزز الآثار، ويدعم توجهات الدولة في السياحة بالمملكة".

وتابع: كما لا ننسى محتضن جميع المشاريع الواعدة في الوطن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الذي حقيقة يتلمس حاجة البلاد والمواطنين، كما نثمن كثيرا دعم ومتابعة محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم الذي كان خطوة بخطوة يتابع معنا هذا العمل بكل حماس ويقول إن هذا المشروع سينجح.

وعن استراتيجية الشركة في المسئولية الاجتماعية قال "الصفيان": نحن في "سابك" عندنا استراتيجية في دعم المشاريع ولدينا برنامج يسمى "ريز" لإسقاط أي طلب يأتينا للمشاركة من عدمها لأن استراتيجيتنا اعتمدت باعتبارنا شركة عالمية تنطلق من المملكة العربية السعودية ولن تكون مشاركتنا اجتهادية فقط أو مشاركة لا يكون فيها استثمارها واعدة.

وأكد أن "سابك" كما تبحث عن مشاريع مجدية لها في الصناعة فإنها في ذات الوقت تبحث عن مناشط ومشاريع وبرامج مجدية لها في المسئولية الاجتماعية، منوهاً أن المجالات التى تهتم بها "سابك" وتدعمها" ومدى المشاركة فيها هي :الدعم المجتمعي ودعم البيئة والتعليم والمحافظة على الزراعة والمياه.