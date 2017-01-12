"شرطة مكة" تصادق على ما نشرته "سبق" في قضية مقتل امرأة على يد زوجها

"القرشي": الأربعينية تعرَّضت لطعنات عدة.. وأوقفنا المتهم تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص

صادقت شرطة منطقة مكة المكرمة على صحة ما نشرته "سبق" انفرادًا، وذلك فيما يخص حادثة مقتل امرأة على يد زوجها بالطائف.
 
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣٨ هـ بلاغًا، مفاده وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرُّضها لطعنات عدة.
 
وأفاد بأن رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة من شرطة محافظة الطائف انتقلوا للموقع، وتم ضبط أحد الأشخاص المتهمين بعملية القتل، وإيقافه تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص. 
 

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12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 12:50 AM

"القرشي": الأربعينية تعرَّضت لطعنات عدة.. وأوقفنا المتهم تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص

"شرطة مكة" تصادق على ما نشرته "سبق" في قضية مقتل امرأة على يد زوجها

فهد العتيبي

الطائف

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صادقت شرطة منطقة مكة المكرمة على صحة ما نشرته "سبق" انفرادًا، وذلك فيما يخص حادثة مقتل امرأة على يد زوجها بالطائف.
 
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣٨ هـ بلاغًا، مفاده وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرُّضها لطعنات عدة.
 
وأفاد بأن رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة من شرطة محافظة الطائف انتقلوا للموقع، وتم ضبط أحد الأشخاص المتهمين بعملية القتل، وإيقافه تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص. 
 

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