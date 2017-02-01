شرطة "لوس أنجليس" الأمريكية تقتل شاباً هاجَمَ 3 أشخاص بسكين

بعد أن أثار ذعر المارّة وخلّفَ إصابتين خطرتين وأخرى بسيطة

أطلقت شرطة لوس أنجليس الأمريكية، الرصاص على رجل وأردته قتيلاً، بعد أن أثار ذعراً بسكين وطعن ثلاثة أشخاص في شارع صنست بوليفارد المزدحم بالمدينة.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس، أمس الثلاثاء: إن الرجل في الثلاثينيات من عمره، ويُعتقد أنه أصاب بسكينه شخصاً على دراجة في حي هوليوود، ثم دخل مطعماً قريباً وطعن اثنين آخرين.

وبحسب "رويترز"؛ فقد دخل أفراد الشرطة المطعم وحاولوا السيطرة على المهاجم باستخدام جهاز صاعق، ثم أطلقوا الرصاص عليه فلفظ أنفاسه؛ فيما قالت الشرطة على "تويتر": إن اثنين من الضحايا في حالة حرجة وإصابات الثالث لا تهدد حياته.

وأضافت أنها تعتقد أن الجاني لا يعرف الضحايا، وبدا أنه لم يكن لديه دافع واضح للهجوم.