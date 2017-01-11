شرطة جدة تقبض على وافد يمني ظهر في مقطع فيديو

يسكن تحت كوبري بجنوب المحافظة

تمكن فريق من الضبط الإداري بشرطة جدة اليوم من القبض على وافد يمني ظهر في مقطع فيديو يشير فيه إلى أن له ثمانية أشهر تحت جسر الخير بحي غليل جنوب المحافظة بلا مأوى، ومخالف لنظام الإقامة.

وعلمت "سبق" أن مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب عسيري وجّه الجهات المختصة بالقبض على الوافد وتحويله للجهة المسؤولة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعا يظهر فيه شخص يشكو حالته ويسكن تحت جسر بجنوب جدة.