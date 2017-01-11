شرطة جدة تضبط عصابة تكرير الزيوت: ٧ جناة و ٣ شاحنات

من جنسيات أفريقية وآسيوية في معمل غير نظامي شرق طريق الساحل

ضبطت شرطة جدة ٧ أشخاص من الجنسية العربية والأفريقية والآسيوية يزاولون نشاط تكرير الزيوت بطريقة غير نظامية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بفضل من الله وتوفيقه وبعد توفر وجمع معلومات من قبل شعبة التحريات والبحث الحنائي بشرطة محافظة جدة عن وجود معمل غير نظامي شرق طريق الساحل بمحافظة جدة ، يديره أشخاص من العمالة الوافدة ويزاولون نشاط تكرير الزيوت بطريقة غير نظامية.

وتابع: تم الانتقال للموقع وبالدخول عثر على المتهمين وهم ٧ أشخاص من الجنسية العربية والأفريقية والآسيوية، كما عثر على ٣ شاحنات وخزانات وصفايتين لتصفية الزيوت من الشوائب وخلطها، تم التحفظ عليهم وما ضبط بحوزتهم تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.